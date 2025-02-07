"Старий русофоб": у РФ накинулися на друга України

Відомий спортсмен виступає проти повернення росіян на Олімпійські ігри

Колишній хокеїст, олімпійський чемпіон Домінік Гашек вважає, що Росію не можна допускати на Олімпійські ігри-2026. Нещодавно Міжнародний союз ковзанярів (ISU) дозволив російським фігуристам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026.

Відповідний коментар Гашека наводить "Чемпіонат". За його словами, російська команда на Іграх рекламуватиме війну в Україні.

— На вашу думку, чи можливо, що збірну Росії допустять на Олімпіаду-2026?

— Це була б величезна помилка. Олімпіада стала великою рекламою російської агресії. Багато людей, включаючи громадян Росії, постраждали б. Ми не маємо цього допустити, — сказав Гашек.

У російському сегменті Інтернету відразу накинулися на уславленого спортсмена. Росіяни називають Гашека русофобом і не лише.

Зазначимо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалить рішення щодо допуску збірної Росії з хокею на ОІ-2026 після виборів президента організації з 19 по 21 березня. Напередодні у РФ назвали ім’я ідеального кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "російського світу". У 2023 та 2024 роках він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній спортсмен закликав захисників України гнати із країни окупантів. Крім того, хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ.