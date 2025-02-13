Футболіст збірної України став мемом: кумедний момент потрапив у пряму трансляцію (відео)

Футболіст не стримав емоції на полі

Футболіст "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко допоміг своїй команді взяти очки у дербі Ліверпуля. Напередодні стало відомо, що лівий захисник незабаром стане батьком.

У поєдинку 15-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) Віталій віддав передгольовий пас, який допоміг "Евертону" взяти одне очко з "Ліверпулем" (2:2). Про це повідомляє "Телеграф".

На 8-й компенсованій хвилині другого тайму "Евертон" зрівняв рахунок та вирвав нічию. Після цього Миколенко став навколішки й почав бурхливо святкувати. Емоції українця потрапили у прямий етер, а відео з ним стало вірусним.

Фанати "Евертона" захоплені пристрастю Віталія, а от уболівальники "Ліверпуля" знаходять поведінку українця дивною, адже він не виграв ні трофей, ні чемпіонат, ні навіть матч.

Відеоогляд матчу "Евертон" — "Ліверпуль"

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді взяти участь у плей-оф за місце у Лізі А. Миколенко зіграв у 4 із 6 матчах ЛН. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.