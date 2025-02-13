17-мільйонний новачок "Шахтаря" забив п’ятою у дебютному матчі (відео)

Бразильський футболіст відзначився голом у товариській грі

У четвер, 13 лютого, "Шахтар" на зборі в Туреччині проводить спаринг проти латвійської РФШ. Саме ця команда нещодавно грала з "Динамо" Київ в основному етапі Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25.

Бразильський новачок "Шахтаря" Кауан Еліас забив свій дебютний гол за донецький клуб. Про це повідомляє "Телеграф".

На 20-й хвилині зустрічі 18-річний нападник п’ятою замкнув простріл із правого флангу — вийшло ефектно, а головне ефективно.

Зазначимо, Еліас перейшов у "Шахтар" із бразильського "Флуміненсе". Угода з гравцем розрахована на 5 років. Ця покупка стала третьою за вартістю в історії Української прем’єр-ліги (УПЛ) та Гірників. За даними Transfermarkt, донеччани виплатили бразильському клубу 17 млн євро компенсації. Найдорожчим трансфером в історії УПЛ є перехід Бернарда з "Атлетіко" Мінейро до "Шахтаря" у 2014 році за 25 млн євро. Друга позиція у трансферу Педріньйо з "Бенфіки" — 18 млн євро.

Довідка: Кауан Еліас – вихованець академії клубу "Флуміненсе", за юнацькі та молодіжні команди якого виступав з 2017 року. 25 травня 2023-го дебютував у складі головної команди. Усього на рахунку форварда 47 матчів, 8 голів та 2 асисти на дорослому рівні (30 матчів, 6 голів і 2 асисти в бразильській Серії А, 7 матчів у Кубку Лібертадорес, 7 матчів і 1 гол у Лізі Каріока, 3 матчі та 1 гол у Кубку Бразилії). Володар Кубка Лібертадорес (2023).

Від березня 2023 року виступає за збірну Бразилії U17 (12 матчів, 9 голів), у складі якої став переможцем та найкращим бомбардиром (4 забиті мʼячі) чемпіонату Південної Америки – 2023 (U17).

Нагадаємо, за підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити до топ-24, залишивши єврокубки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0), а у 8-му поступилися "Боруссії" Д (1:3).