Угорщина продовжує рятувати російський спорт та Кирила від санкцій ЄС

Офіційний Будапешт підіграє Кремлю

Угорщина знову домоглася виключення Олімпійського комітету Росії (ОКР) та двох неназваних футбольних клубів із пакету санкцій Європейського Союзу (ЄС). Також Будапешт заблокував санкції проти глави Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила, який підтримав війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петер Сіярто у відеозверненні у Facebook. За його словами, Угорщина запобігла введенню санкцій щодо 27 осіб та організацій, зокрема йдеться про ОКР та дві футбольні команди.

"Ми запобігли введенню санкцій щодо 27 осіб та організацій.

Вони знову хотіли знову запровадити санкції проти патріарха Кирила, але ми перешкодили цьому, тому що, якщо ми будемо вносити церковних діячів до списку санкцій, ми втратимо можливість участі самих церков у встановленні миру", – сказав Сіярто.

Раніше Кирило потрапив у скандал у Росії, висміявши російського священника, який розкритикував роботу РПЦ. До речі, нещодавно головний піп РФ пояснив, чому росіяни не бояться ядерної війни.