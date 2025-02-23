Відомий у минулому спортсмен підтримує Кремль

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов закликав "поставити китайську стіну" від країн Балтії. Раніше колишній спортсмен заявляв, що Росія має правити усім світом.

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. Олександр хоче, щоб РФ відгородилася від Естонії, Латвії та Литви, а мешканців цих країн він називає "відмороженими".

"Скандинави завжди висловлювалися проти Росії за всіх часів. Норвежці навіть висловилися проти того, щоб російські фігуристи виступали, хоча в Норвегії фігурного катання немає.

Зараз була в мене серйозна пресконференція, де я сказав, що Росія не має друзів. Нам час подумати про себе. Ми говорили, що Фінляндія – наші брати, прибалти. Де вони усі?

Поки економічна залежність була від Росії, вони всі були нашими друзями та братами. Тепер ми відчули, що нас хочуть викреслити з історії. Знищуються пам’ятники, знищується історія.

Ви подивіться, особливо Норвегія полита кров’ю наших солдатів. Я і тих, інших, і третіх кличу просто відмороженими. І була б моя воля, я б там давно поставив китайський мур від прибалтів. Ні газу їм, ні нафти – нічого ", – сказав Тихонов.

У мережі лише посміялися зі слів радянського чемпіона.

Нагадаємо, Тихонов неодноразово ображав норвежців. Крім того, він недолюблює шведів та українців.