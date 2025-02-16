Проблему гравця збірної України з ТЦК вирішили "потужні люди"

Спортсмен не допоможе національній команді через ситуацію, що склалася

Президент БК "Дніпро" Валерій Кондратьєв заявив про вирішення ситуації з баскетболістом дніпровської команди та збірною України Володимиром Конєвим. Напередодні спортсмена зняли з поїзда та доставили до ТЦК.

Відповідний коментар Кондратьєв опублікувавши на своїй сторінці у Facebook. За словами функціонера, проблему гравця з ТЦК вирішили "потужні люди", зокрема, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Ситуація з Володимиром Конєвим вирішена і зараз гравець прямує до Дніпра.

На жаль, зіграти за збірну України у цьому вікні Володимир не зможе.

Дякую всім, кого непокоїла ця ситуація. Дякую ФБУ — Федерації баскетболу України та особисто Михайлу Бродському та всім потужним людям, з ким спілкувався телефоном для розв'язання цього питання.

Важливість Конєва для збірної можна порівняти з важливістю, наприклад Зінченка або Довбика для футбольної збірної.

Важко уявити, якби Зінченко та Довбик приїхали до України, а потім їх не випустили за кордон грати за збірну.

Сподіваюся, подібна ситуація більше не повториться”, — написав Кондратьєв.

Нагадаємо, 21 лютого Україна зіграє проти Словенії у відборі на Євробаскет-2025, а 24 лютого – з Португалією. На цей час Синьо-жовті йдуть останніми у відбірковій групі, з якої на турнір вийдуть 3 команди. ЧЄ-2025 пройде у Латвії, Кіпрі та Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що молодший син легенди боксу, мера Києва Віталія Кличка Максим уперше отримав виклик до збірної України з баскетболу. Максима Кличка також викликали в національну команду на лютневі матчі.