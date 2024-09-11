Не дожив до 37: помер знаменитий бодибілдер "Голем" (фото, видео)

Спортсмен помер удома

Відомий білоруський бодибілдер Ілля "Голем" Юхимчук пішов із життя у віці 36 років. Силач прославився в Інтернеті завдяки своїм значним розмірам.

Про смерть Іллі повідомила його дружина Анна Єфимчук у сторіс в Instagram. Спортсмен помер ще 6 вересня внаслідок зупинки серця. Лікарі намагалися врятувати бодибілдера, але це не вдалося.

"Друзі, з неймовірним болем у серці повинна вам повідомити, що Ілля покинув цей світ. Вранці 6 вересня його серце зупинилося вдома, я була поряд", — написала Анна.

Єфимчук мав вагу 158 кілограмів при зрості 185 сантиметрів. Він став відомий по жиму лежачи з вагою 272 кілограми. Крім того, Ілля виконував присідання та станову тягу на 317 кілограмів.

Ілля "Голем" Єфимчук

Бодибілдер мав особливу дієту, харчуючись сім разів на день на 16 500 калорій. Спортсмен вів блог у YouTube, де розповідав про життя в США, ОАЕ, тренування та свій раціон.

Раніше повідомлялося, що російський бодибілдер Антон Герасимов здав пробу з дев’ятьма видами допінгу. Крім того, колишня чемпіонка РФ та президент Федерації бодибілдингу Рязанської області Ольга Богрунова потрапила в реанімацію, невдало прикуривши.