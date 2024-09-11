Не дожив до 37: помер знаменитий бодибілдер "Голем" (фото, видео)
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Спортсмен помер удома
Відомий білоруський бодибілдер Ілля "Голем" Юхимчук пішов із життя у віці 36 років. Силач прославився в Інтернеті завдяки своїм значним розмірам.
Про смерть Іллі повідомила його дружина Анна Єфимчук у сторіс в Instagram. Спортсмен помер ще 6 вересня внаслідок зупинки серця. Лікарі намагалися врятувати бодибілдера, але це не вдалося.
"Друзі, з неймовірним болем у серці повинна вам повідомити, що Ілля покинув цей світ. Вранці 6 вересня його серце зупинилося вдома, я була поряд", — написала Анна.
Єфимчук мав вагу 158 кілограмів при зрості 185 сантиметрів. Він став відомий по жиму лежачи з вагою 272 кілограми. Крім того, Ілля виконував присідання та станову тягу на 317 кілограмів.
Бодибілдер мав особливу дієту, харчуючись сім разів на день на 16 500 калорій. Спортсмен вів блог у YouTube, де розповідав про життя в США, ОАЕ, тренування та свій раціон.
Раніше повідомлялося, що російський бодибілдер Антон Герасимов здав пробу з дев’ятьма видами допінгу. Крім того, колишня чемпіонка РФ та президент Федерації бодибілдингу Рязанської області Ольга Богрунова потрапила в реанімацію, невдало прикуривши.