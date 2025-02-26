Україна планує провести Invictus Games

На цих змаганнях виступають ветерани та військовослужбовці, які отримали поранення чи травми під час служби

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова заявила, що країна в майбутньому планує організувати та провести на своїй території Ігри нескорених (Invictus Games). У лютому українські ветерани успішно виступили на Invictus Games-2025 у Канаді.

Відповідний коментар Калмикової наводить Tribuna.ua. За її словами, Україна планує проведення Ігор після 2027 року.

"Плани дуже прості – готувати команду на наступні Ігри, які будуть у 2027 році у Великій Британії. А далі ми претендуємо на проведення Invictus Games в Україні.

Я сподіваюся, що у нас все зробиться на всіх рівнях, щоб цього досягти. Тому що я впевнена, що Україна варта того, щоб бути таким майданчиком, і Україна багато принесе у філософію, у співтовариство Invictus та у розвиток ветеранського та адаптивного спорту”, – сказала Калмикова.

Наталія Калмикова

До речі, Україна завершила Invictus Games-2025 з показником у 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових. Змагання вперше проходили за "гібридним" форматом: учасники змагалися не лише у літніх, а й у зимових видах спорту.

Як вітали українців на Іграх Нескорених-2025 у Канаді

Довідка: Ігри Нескорених — міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обов’язки. Перший турнір пройшов у 2014 році у Лондоні (Велика Британія).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський до повномасштабного вторгнення РФ хотів провести Олімпійські ігри в Україні. Крім того, наша країна подавала заявку на проведення ЧС-2030 з футболу.