Украина планирует провести Invictus Games

На данных соревнованиях выступают ветераны и военнослужащие, получившие ранения или травмы во время службы

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова заявила, что страна в будущем планирует организовать и провести на своей территории Игры непокоренных (Invictus Games). В феврале украинские ветераны успешно выступили на Invictus Games-2025 в Канаде.

Соответствующий комментарий Калмыковой приводит Tribuna.ua. По ее словам, Украина планирует проведение Игр после 2027 года.

"Планы очень просты – готовить команду на следующие Игры, которые будут в 2027 году в Великобритании. А дальше мы претендуем на проведение Invictus Games в Украине.

Я надеюсь, что у нас все сделается на всех уровнях, чтобы этого достичь. Потому что я уверена, что Украина стоит того, чтобы быть такой площадкой, и Украина многое принесет в философию, в сообщество Invictus и в развитие ветеранского и адаптивного спорта", – сказала Калмыкова.

Наталья Калмыкова

К слову, Украина завершила Invictus Games-2025 с показателем в 32 медали: 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Соревнования впервые проходили по "гибридному" формату: участники соревновались не только в летних, но и зимних видах спорта.

Как приветствовали украинцев на Играх Непокоренных-2025 в Канаде

Справка: Игры Непокоренных — международное спортивное мероприятие по адаптивным видам спорта среди ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания, выполняя свои военные обязанности. Первый турнир прошел в 2014 году в Лондоне (Великобритания).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский до полномасштабного вторжения РФ хотел провести Олимпийские игры в Украине. Кроме того, наша страна подавала заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу.