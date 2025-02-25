Шляхетний вчинок Усика захопив українців (відео)

Спортсмен допомагає захисникам України

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) викупив цінний лот на благодійному аукціоні на підтримку бригади спеціального призначення "Азов". Український чемпіон прибув на захід прямо із Саудівської Аравії, де відбувся великий вечір профі-боксу Бетребієв — Бівол 2.

Про це повідомила Олександра Малиновська Instagram. У сторіс вона опублікувала відео, на якому боксер виступив із невеликою промовою після того, як викупив трико українського борця-нардепа Жана Беленюка. Гроші будуть направлені на підтримку "Азову".

"Тільки з дороги, трохи затримався. Всім дякую. Жане, дякую. Слава Україні!" — заявив Усик.

У мережі захоплені благородним вчинком боксера. Один із користувачів пожартував, що Усику варто одягнути це трико в потенційному реванші проти Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, у головному поєдинку шоу в Ер-Ріяді російський канадець Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) програв титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі російському киргизу Дмитру Біволу (24-1, 12 КО) рішенням більшості суддів. На сайті "Телеграф" доступне відео цього бою. Цікаво, що Усик показово залишив трибуни перед поєдинком росіян, викликавши переполох у РФ. Додамо, що папараці помітили на українському чемпіоні годинник, вартість якого становить 110 тисяч доларів.