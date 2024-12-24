Бізнесмен Кріппа розповів, як заробив перший мільйон доларів

Бізнес у той час був прибутковим

Український бізнесмен Максим Кріппа, який витратив на нерухомість в Україні понад 100 млн доларів, заробив свій перший мільйон доларів на продажі мобільних телефонів. Його компанія володіла мережею з десятків магазинів.

Про це він розповів в інтервʼю Forbes. За словами Кріппи, свого часу бізнес у цій сфері був дуже прибутковим.

"У мене була компанія, яка називалася УМТС. Ми були ексклюзивними дилерами "Київстар. У 1997 році "Київстар" зайшов на ринок GSM звʼязку і активно будував дилерську мережу в Україні. Ексклюзивним дилерам на той час виплачувалась шалена винагорода. Як зараз памʼятаю, підключення до пакета "Стандарт" коштувало абонентові 850 грн, а "Київстар" платив дилеру близько $200 за кожне таке підключення. Це при курсі 5 грн за долар. Тоді таких підключень ми робили сотні на місяць", — сказав бізнесмен.

За його словами, згодом компанія доросла до мережі у десятки магазинів. Паралельно вона почала гуртові продажі мобільних телефонів та аксесуарів.

"У 1999 році рівень "мобілізованості" населення був близько 20%. Це був дуже прибутковий бізнес. Плюс були сервісні центри, де ремонтували телефони. Ось тут перші гроші", — підкреслив Кріппа.

Він пояснив, що в той час для створення цього бізнесу не потрібен великий стартовий капітал. За словами Кріппи, у нього був товариш з Литви, який спочатку домовився з "Київстаром", а його запросив керувати цим бізнесом.

"З часом я почав займатися цим самостійно. Все не миттєво будувалось. Дистанція зайняла років сім-вісім", — розповів бізнесмен.

За його словами, наступним бізнесом після мережі мобільних телефонів став майновий комплекс Броварського гуртового ринку, який він взяв в оренду у 2007 році. Він складався не тільки з ринку, а з ряду обʼєктів нерухомості.

Також Кріппа розповів, що Паралельно інвестував, експериментував у різних нішах, в т.ч. і IT. Бізнесмен наголосив, що з 2001 року вже був зареєстрований як приватний підприємець.

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