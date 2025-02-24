Вболівальника "Арсеналу" звільнили з поліції через божевільну поведінку: що сталося

Любов до футболу та сильний темперамент довели поліцейського до втрати роботи

У Великій Британії звільнили співробітника поліції Лондона за багаторазову участь у футбольному хуліганстві. Приводом для порушення справи став інцидент, який стався під час матчу "Баварія" — "Арсенал", що відбувся у Німеччині навесні 2024 року.

Про це повідомляє британське видання Metro. Крім того, суд ухвалив застосувати до пристрасного вболівальника "Арсеналу" низку обмежувальних заходів.

"Минулого тижня відбулося слухання у справі про неправомірну поведінку вболівальника "Арсеналу" детектива-констебля Гордона Ірікефе після його поведінки на матчі "Баварія" — "Арсенал".

Слухання відбулося після того, як поліцейського звинуватили в тому, що він підпалив та кинув піротехнічну ракету в натовп глядачів під час відвідин матчу "Баварія" — "Арсенал", перебуваючи не на службі 17 квітня 2024 року.

Того дня поліція Німеччини заарештувала Ірікефе за носіння повної балаклави та сонцезахисних окулярів на стадіоні. За порушення правил носіння маски його оштрафували на 100 євро.

Зазначається, що поведінка детективу констебля у футбольних матчах неодноразово привертала увагу ще до інциденту в Німеччині. Тоді він отримував покарання від свого керівництва на службі.

Серед порушень правопорядку, які його охоронець здійснив раніше, були образливі вигуки на адресу фанатів команди-противника у лютому 2023 року, непристойні жести та образи на адресу запасного гравця, "маскування" для приховування своєї особи та залякування інших уболівальників, у тому числі з використанням піротехніки.

На покарання за всі свої витівки Ірікефе не лише втратив роботу – суд ухвалив застосувати до нього низку обмежень. Так, протягом трьох років йому заборонено відвідувати будь-які футбольні матчі у Великій Британії. Також пристрасний уболівальник має здати свій паспорт, якщо його про це попросять у зв’язку з футбольними матчами, які проводяться за межами Великобританії.

Ірікефе заборонено наближатися до стадіону "Емірейтс" на відстань менше однієї милі, за чотири години до та після матчу "Арсеналу", а також відвідувати будь-яке місто чи район Лондона за чотири години до та після виїзного матчу цієї команди.

Також звільнений поліцейський не повинен наближатися на відстань менше ніж дві милі за чотири години до і після матчу до будь-якого стадіону, де грає збірна Англії.

"Детектив Ірікефе також буде включений до списку осіб, яким заборонено працювати в поліції, місцевих поліцейських органах, Незалежному управлінні з контролю за поведінкою поліції або Інспекції поліції та пожежно-рятувальних служб Його Величності", – йдеться у публікації.

Раніше ми опублікували результати жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. За її результатами "Арсенал" зустрінеться у 1/8 із ПСВ.