Дружина футболіста збірної України потрапила на обкладинку європейського журналу

Дівчина стала обличчям іспанського глянцю

Дар'я Савіна, дружина центрального захисника "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря, потрапила на обкладинку іспанського журналу VOUS. Напередодні Дар’я похвалилася шикарним вбранням на День святого Валентина.

Відповідний пост Савіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Знімки зробила київський фотограф Руслана Переметчік.

"Я така рада, що нашу роботу з Русланою помітив такий чудовий журнал. Рада бути на обкладинці", — написала Дар'я, яка прикріпила до публікації кілька знімків з цієї фотосесії.

Дар'я Савіна

Зазначимо, Бондар та Савіна одружилися у липні 2021 року.

Сім’я Бондарів

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Бондар у 5 матчах із 6 потрапляв у заявку на гру, але залишався на лаві запасних. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

За підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити до топ-24, залишивши єврокубки. Бондар відіграв у всіх 8 матчах Гірників у поточному розіграші ЛЧ.