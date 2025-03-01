Усик засвітився на дні народження доньки у годиннику за 800 тисяч доларів (відео)

Спортсмен розповів навіть історію цього годинника

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) відпочиває після реваншу з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО). Днями український боксер побував на дні народження дочки Єлизавети.

Сім’я організувала велику вечірку на 15-річчя старшої дитини. Усик з’явився на ній у годиннику за 800 тисяч доларів, передає usykaa_fans в TikTok.

Олександр на відео похвалився, що стартова ціна цього годинника стартує від 800 тисяч доларів (від 33 млн грн). Загалом у світі є чотири екземпляри такої моделі хронометра. Усик навіть назвав решту трьох власників: Тайсон Ф’юрі, промоутер британця Френк Воррен і голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, який організовував бій боксерів.

До речі, Катерина та Олександр одружені з 2009 року, і за цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013), Михайла (2015) і дочку Марію (2024).

Сім’я Усиків

Нагадаємо, зараз Усик перебуває у відпустці після того, як у реванші переміг британця Тайсона Ф’юрі. Ім’я наступного суперника Олександра мали назвати на вечорі боксу Бетербієв — Бівол 2, проте один із хедлайнерів шоу та головний претендент на бій з українцем британець Даніель Дюбуа раптово захворів, через що зірвався його чемпіонський поєдинок з новозеландцем Джозефом Паркером.

Проте саме Дюбуа є головним фаворитом на "дуель" з Усиком. До речі, Олександр одного разу вже нокаутував британського "Динаміта".