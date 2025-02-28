Зеленський привіз на переговори з Трампом пояс Усика, але не той (фото)

На переговорах лідерів двох країн знайшлося місце і для поясу Усика

У п’ятницю, 28 лютого, у Білому домі відбулися скандальні переговори між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Українська сторона прибула до овального кабінету із незвичайним подарунком для Трампа.

Під час спільного виступу перед журналістами у кадр потрапив чемпіонський пояс WBC Олександра Усика. Про це повідомляє "Телеграф".

На поясі в кадрі можна побачити напис "Усик". Також він виконаний у кольорах українського та американського прапорів. Публічно Олександр не дарував цей пояс президенту України.

Чемпіонський пояс Усика під час переговорів Зеленського та Трампа

Цікаво, що український боксер дарував зовсім інший пояс Зеленському на День незалежності України-2024. Той трофей був стандартним "зеленим" поясом WBC. Цей пояс Усик завоював у першому поєдинку проти Тайсона Ф’юрі.

Олександр Усик подарував Володимиру Зеленському "зелений" пояс WBC

Нагадаємо, зараз Усик перебуває у відпустці після того, як у реванші переміг британця Тайсона Ф’юрі. Ім’я наступного суперника Олександра мали назвати на вечорі боксу Бетербієв — Бівол 2, проте один із хедлайнерів шоу та головний претендент на бій з українцем британець Даніель Дюбуа раптово захворів, через що зірвався його чемпіонський поєдинок з новозеландцем Джозефом Паркером.

Проте саме Дюбуа є головним фаворитом на "дуель" з Усиком. До речі, Олександр одного разу вже нокаутував британського "Динаміта".