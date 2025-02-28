"Це все явне знущання". По Усику жорстко пройшлися через його докторський ступінь

Український боксер найближчим часом може стати доктором філософії за спеціальністю "Право"

Відомий активіст та доброволець Олег Симороз розкритикував вітчизняну систему освіти. Все через те, що чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) планує захищати дисертацію.

Відповідний пост Симороз опублікував на своїй сторінці у Facebook. Олег сумнівається у здібностях Усика оформити дисертацію, не кажучи про наукову діяльність.

"Дисертація на 200 сторінок, публікації в статтях, ну-ну, звісно. Тільки Усик не зможе це у Ворді навіть нормально оформити з відступами і тд, я коли писав дипломну, то вони мені снились по ночах, я думаю, що Усик навіть шрифт не згадає…

Це все чітке знущання над справжніми науковцями та українською системою вищої освіти… Приклад вибірковості та привілейованості при отриманні наукового ступеня — це не про демократію, а дуже навпаки", — написав Симороз.

Повний пост Олега Симороза

Тема дисертації Усика "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту", а захищатиме він її у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Пряма трансляція захисту запланована на 19 березня 2025 року.

Нагадаємо, зараз Усик перебуває у відпустці після того, як у реванші переміг британця Тайсона Ф’юрі. Ім’я наступного суперника Олександра мали назвати на вечорі боксу Бетербієв — Бівол 2, проте один із хедлайнерів шоу та головний претендент на бій з українцем британець Даніель Дюбуа раптово захворів, через що зірвався його чемпіонський поєдинок з новозеландцем Джозефом Паркером.