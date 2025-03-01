Історія з поясом Усика для Трампа отримала несподіване продовження

Український боксер відмовився говорити на цю тему

Президент України Володимир Зеленський привіз на переговори з головою Білого дому Дональдом Трампом чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика. Щоправда, спортсмен запевнив, що всі його трофеї перебувають у нього вдома.

Про це повідомляє Tribuna.com. Усик відмовився говорити, що за пояс був на переговорах лідерів дух держав.

– Ти тут, а твій пояс десь у Вашингтоні, що це таке?

– Я не знаю. Мої пояси всі у мене вдома.

– А чий пояс подарував Зеленському Трампу?

– Спеціальний пояс, мені здається, якийсь. Я знаю, що то за пояс, просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу, – сказав Усик.

Зазначимо, Усик влітку 2024 року подарував Зеленському "зелений" пояс WBC. На переговорах із Трампом у кадр трансляції потрапив зовсім інший пояс.

Чемпіонський пояс Усика під час переговорів Зеленського та Трампа

Олександр Усик подарував Володимиру Зеленському "зелений" пояс WBC

Вусик подарував Зеленському пояс на День незалежності

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв подарувати Трампу, який любить бокс, чемпіонський пояс Усика під час телефонної розмови 12 лютого. 28 лютого лідери держав зустрілися особисто у Білому домі для підписання договору про співпрацю у сфері корисних копалин. Однак під час спілкування зі ЗМІ між Зеленським і Трампом відбулася словесна суперечка, що переросла у міжнародний скандал.