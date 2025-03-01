Історія з поясом Усика для Трампа отримала несподіване продовження
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Український боксер відмовився говорити на цю тему
Президент України Володимир Зеленський привіз на переговори з головою Білого дому Дональдом Трампом чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика. Щоправда, спортсмен запевнив, що всі його трофеї перебувають у нього вдома.
Про це повідомляє Tribuna.com. Усик відмовився говорити, що за пояс був на переговорах лідерів дух держав.
– Ти тут, а твій пояс десь у Вашингтоні, що це таке?
– Я не знаю. Мої пояси всі у мене вдома.
– А чий пояс подарував Зеленському Трампу?
– Спеціальний пояс, мені здається, якийсь. Я знаю, що то за пояс, просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу, – сказав Усик.
Зазначимо, Усик влітку 2024 року подарував Зеленському "зелений" пояс WBC. На переговорах із Трампом у кадр трансляції потрапив зовсім інший пояс.
Нагадаємо, Зеленський пообіцяв подарувати Трампу, який любить бокс, чемпіонський пояс Усика під час телефонної розмови 12 лютого. 28 лютого лідери держав зустрілися особисто у Білому домі для підписання договору про співпрацю у сфері корисних копалин. Однак під час спілкування зі ЗМІ між Зеленським і Трампом відбулася словесна суперечка, що переросла у міжнародний скандал.