Усик засветился на дне рождения дочери в часах за 800 тысяч долларов (видео)

Спортсмен рассказал даже историю этих часов

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) отдыхает после реванша с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). На днях украинский боксер побывал на дне рождения дочери Елизаветы.

Семья организовала большую вечеринку на 15-летие старшего ребенка. Усик появился на ней в часах за 800 тысяч долларов, передает usykaa_fans в TikTok.

Александр на видео похвастался, что стартовая цена данных часов стартует от 800 тысяч долларов (от 33 млн грн). Всего в мире есть четыре экземпляра такой модели хронометра. Усик даже назвал остальных трех владельцев: Тайсон Фьюри, промоутер британца Фрэнк Уоррен и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, который организовывал бой боксеров.

К слову, Екатерина и Александр состоят в браке с 2009 года, и за это время они стали родителями четырех детей: Пара воспитывает девочку Елизавету (2010 год рождения), сыновей Кирилла (2013 год), Михаила (2015 год) и дочь Марию (2024 год).

Семья Усиков

Напомним, сейчас Усик находится в отпуске после того, как в реванше победил британца Тайсона Фьюри. Имя следующего соперника Александра должны были назвать на вечере бокса Бетербиев — Бивол 2, однако один из хедлайнеров шоу и главный претендент на бой с украинцем британец Даниель Дюбуа внезапно заболел, из-за чего сорвался его чемпионский поединок с новозеландцем Джозефом Паркером.

Тем не менее именно Дюбуа, является главным фаворитом на "дуэль" с Усиком. К слову, Александр однажды уже нокаутировал британского "Динамита".