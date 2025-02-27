Дружина Усика насолодилася іспанським сонцем, поки чоловік купається у променях слави (фото)
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Мама чотирьох дітей поділилася з шанувальниками черговою фотосесією
Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 15 КО) готується зустрічати весну. Напередодні Катерина знялася у загадковій фотосесії.
Відповідні знімки дружина чемпіона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона супроводила знімки трьома емодзі "серце".
Усик також додала фотографію у сторіс, супроводивши її піснею Mila Nitich "Прийде весна". Також Катерина зазначила, що знімки було зроблено в Іспанії.
Зазначимо, 27 лютого The Ring оновив рейтинг боксерів, незалежно від ваги. У ньому Усик посідає перше місце.
Катерина та Олександр перебувають у шлюбі з 2009 року, і за цей час вони стали батьками чотирьох дітей.
Нагадаємо, зараз Усик перебуває у відпустці після того, як у реванші переміг британця Тайсона Ф’юрі й захистив чемпіонські пояси. Ім’я наступного суперника Олександра мали назвати на вечорі боксу Бетербієв — Бівол 2, проте один із хедлайнерів шоу британець Даніель Дюбуа раптово захворів, через що його бій проти новозеландця Джозефа Паркера було скасовано.
У підсумку на поєдинок з Усиком претендує Паркер, який нокаутував Мартіна Баколе, непереможний німець Агіт Кабаєл, який переміг китайця Чжана Чжилеї, а також Дюбуа, який прагне реваншу.