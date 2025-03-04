Відому російську фігуристку зацькували за танець під Ротару (відео)

Росіяни накинулися на свою спортсменку через пісню

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліна Загітова відвідала Байкал. Колишня спортсменка рветься на російське ТБ, хоча поки що не має навичок для роботи на телебаченні.

Загітова опублікувала у сторіс Instagram відео, на якому танцює під пісню української виконавиці Софії Ротару "Зима". Відео наробило шуму в російському сегменті інтернету, де Аліну зацькували за такий підбір музики.

Річ у тім, що Софія Ротару після повномасштабного вторгнення путінських військ підтримала Україну. Співачка залишається на батьківщині та веде непублічне життя.

Загітова довгий час залишалася аполітичною, проте 2024 року все змінилося. Перед президентськими виборами у Росії Аліна публічно підтримала главу Кремля Володимира Путіна, відвернувши від себе деяких уболівальників. Після цього колишня спортсменка потрапила на Перший канал – головний телеканал Росії.

Щоправда, через брак досвіду та освіти фігуристка часто потрапляла у скандали. Наприклад, Аліна не змогла назвати назву своєї дипломної роботи, іноді її висміюють через зовнішній вигляд, але набагато частіше критикують через мову.