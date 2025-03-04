Рус

Відому російську фігуристку зацькували за танець під Ротару (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Аліна Загітова станцювала під пісню Софії Ротару Новина оновлена 04 березня 2025, 14:01
Аліна Загітова станцювала під пісню Софії Ротару. Фото instagram.com/azagitova, instagram.com/sofiarotaru.official

Росіяни накинулися на свою спортсменку через пісню

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліна Загітова відвідала Байкал. Колишня спортсменка рветься на російське ТБ, хоча поки що не має навичок для роботи на телебаченні.

Загітова опублікувала у сторіс Instagram відео, на якому танцює під пісню української виконавиці Софії Ротару "Зима". Відео наробило шуму в російському сегменті інтернету, де Аліну зацькували за такий підбір музики.

Річ у тім, що Софія Ротару після повномасштабного вторгнення путінських військ підтримала Україну. Співачка залишається на батьківщині та веде непублічне життя.

Загітова довгий час залишалася аполітичною, проте 2024 року все змінилося. Перед президентськими виборами у Росії Аліна публічно підтримала главу Кремля Володимира Путіна, відвернувши від себе деяких уболівальників. Після цього колишня спортсменка потрапила на Перший канал – головний телеканал Росії.

Щоправда, через брак досвіду та освіти фігуристка часто потрапляла у скандали. Наприклад, Аліна не змогла назвати назву своєї дипломної роботи, іноді її висміюють через зовнішній вигляд, але набагато частіше критикують через мову.

Теги:
#Фігурне катання #Аліна Загитова