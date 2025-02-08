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На відому російську фігуристку скоєно напад (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Єлизавета Нугуманова Новина оновлена 08 лютого 2025, 18:01
Єлизавета Нугуманова. Фото instagram.com/liza_nugumanova_

Постраждала, схоже, мешкає в одному житловому комплексі з нападником

Популярна російська фігуристка Єлизавета Нугуманова розповіла, що 7 лютого на неї напав невідомий. Причиною агресії чоловіка, здається, став банальний дорожній конфлікт.

Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Невідомий розбив лобове скло в автомобілі Єлизавети.

"Вчора прямо навпроти будинку на пішохідному переході імовірно мешканець нашого ЖК ударив кулаком по моєму автомобілю, по склу — і повністю розбив його.

Як усе було. Машина таксі стала прямо на пішохідному переході 7 лютого о 23:54 переді мною, загородивши проїзд по односмуговому руху, за мною почала накопичуватися пробка і всі видавали звукові сигнали, як і я; чоловік-пасажир вийшов з машини таксі зі звірячим обличчям, побіг до мене, зробивши множинні удари по лобовому склі моєї машини. Скло у результаті все розбилося й уламки потрапили всередину машини, після чоловік зник і пішов у ЖК.

Я всю ніч не спала від такого потрясіння… Людина, яка все це по-звірячому робила, була не в собі. Бережіть себе та своїх близьких”, — написала Нугуманова

Виступ Нугуманової у 2022 році

Раніше повідомлялося, що відома російська фігуристка Каміла Валієва, яка перебуває під заступництвом президента РФ Володимира Путіна, не повернула медалі за перемоги на турнірах, де вона виступала під допінгом.

Теги:
#Фігурне катання