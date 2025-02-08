На відому російську фігуристку скоєно напад (відео)

Постраждала, схоже, мешкає в одному житловому комплексі з нападником

Популярна російська фігуристка Єлизавета Нугуманова розповіла, що 7 лютого на неї напав невідомий. Причиною агресії чоловіка, здається, став банальний дорожній конфлікт.

Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Невідомий розбив лобове скло в автомобілі Єлизавети.

"Вчора прямо навпроти будинку на пішохідному переході імовірно мешканець нашого ЖК ударив кулаком по моєму автомобілю, по склу — і повністю розбив його.

Як усе було. Машина таксі стала прямо на пішохідному переході 7 лютого о 23:54 переді мною, загородивши проїзд по односмуговому руху, за мною почала накопичуватися пробка і всі видавали звукові сигнали, як і я; чоловік-пасажир вийшов з машини таксі зі звірячим обличчям, побіг до мене, зробивши множинні удари по лобовому склі моєї машини. Скло у результаті все розбилося й уламки потрапили всередину машини, після чоловік зник і пішов у ЖК.

Я всю ніч не спала від такого потрясіння… Людина, яка все це по-звірячому робила, була не в собі. Бережіть себе та своїх близьких”, — написала Нугуманова

Виступ Нугуманової у 2022 році

Раніше повідомлялося, що відома російська фігуристка Каміла Валієва, яка перебуває під заступництвом президента РФ Володимира Путіна, не повернула медалі за перемоги на турнірах, де вона виступала під допінгом.