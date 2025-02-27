Фаворитка Путіна раптово заговорила про корисні копалини на тлі потенційної угоди Зеленського та Трампа

Юна фігуристка навіть провела лекцію на цю тему

Відома російська фігуристка Каміла Валієва провела лекцію про видобування та переробку корисних копалин. Спортсменка, яка перебуває під заступництвом голови Кремля Володимира Путіна, повідомила про це якраз перед зустріччю президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Очікується, що лідери двох країн 28 лютого підпишуть угоду щодо рідкісноземельних копалин.

Відповідний пост Валієва опублікувала на своєму телеграм-каналі. Користувачі зазначили, що фігуристка працює на Кремль і такими темпами легко може опинитися у Держдумі РФ найближчим часом.

"Ні для кого не секрет, що корисні копалини — це основа сучасної цивілізації. Без них не було б ні будинків, ні машин, ні смартфонів. А видобуток і переробка цих ресурсів — це не тільки важливий економічний процес, але й захоплива подорож у світ науки та технологій.

Адже практично все, що оточує нас, зроблено з матеріалів, отриманих з надр землі: метали, скло, пластик, нафта. Без видобутку та переробки неможливі будівництво, енергетика, медицина та навіть космічні дослідження. Це справжній двигун прогресу! — написала Валієва.

У мережі розкритикували Валієву за роботу на владу. Один із користувачів навіть назвав її кон’юнктурницею. Крім того, в мережі вважають, що Камілі рано давати лекції, причому на теми, в яких вона некомпетентна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, Путін провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого в неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.