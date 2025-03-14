Вагітна дружина футболіста збірної України вирушила у гори (фото)

Відомий український футболіст незабаром удруге стане батьком

Роксана Маліновська, дружина півзахисника "Дженоа" та збірної України Руслана Маліновського поділилася у соцмережах знімком із відпочинку. Напередодні пара повідомила, що чекає на другу дитину.

Відповідне фото Роксана опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Маліновська показала округлий животик, який видно неозброєним поглядом, попри верхній одяг.

"Дякую, зимо, ти була чудова", — підписала знімок Роксана.

Роксана Маліновська

До речі, Маліновська любить відпочивати не лише у горах. Роксана частенько радувала шанувальників гарячими фото із відпочинку.

Роксана Маліновська

Зазначимо, Роксана та Руслан одружилися у 2016 році. Пара виховує дочку Олівію, яка з’явилася на світ у 2019 році.

Сім’я Маліновських

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Маліновський відіграв у двох стартових поєдинках ЛН, двічі вийшовши на заміну. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії. До речі, головний тренер національної команди Сергій Ребров назвав склад на березневі матчі.