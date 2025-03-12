Зінченко забив супергол у Лізі чемпіонів, але відмовився святкувати (відео)

Український футболіст вийшов у старті та забив породистий гол

У середу, 12 березня, півзахисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко відзначився забитим голом у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Це сталося у другому матчі 1/8 фіналу проти ПСВ.

На 6-й хвилині поєдинку Олександр, який у цьому поєдинку грає на позиції центрального хавбека, забив гол ударом з-за меж чужого штрафного майданчика. Про це повідомляє "Телеграф".

Олександр отримав м’яч на правому фланзі від Стерлінга, змістився в центр і потужно пальнув здалеку прямо у кут воріт гостей. Зінченко не святкував взяття воріт. Річ у тім, що українець у сезоні 2016/2017 захищав кольори ПСВ, а у футболі існує негласне правило не святкувати голи у ворота колишніх клубів.

Відео гола Зінченка у матчі "Арсенал" — ПСВ

Додамо, що у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ Каноніри здолали ПСВ з рахунком 7:1, перетворивши повторний поєдинок у формальність. Додамо, що за результатами жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів Пушкарі у наступному раунді зіграють проти переможця дуелі "Реала" та "Атлетіко". До речі, мадридське дербі проходить паралельно грі "Арсенал" — ПСВ.