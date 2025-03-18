"Закінчена мерзота": у Росії бояться британця, який може очолити світовий спорт

Британець не дає спокою росіянам

Чотирьохразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов образив голову Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics) Себастьяна Коу. Британець вигравав Олімпіаду в Москві в бігу на 1500 метрів, а тепер не пускає росіян на легкоатлетичні змагання та є кандидатом на пост президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Відповідний коментар Тихонова наводить "Р-Спорт". Олександр називає перемогу Коу на виборах МОК найгіршим варіантом для Росії.

"Там всі русофоби, за винятком Самаранча-молодшого, він грамотний. Також є надія на Ватанабе, але політика Японії далека від дружби з нами. Вони приїжджають, коли щось потрібно.

Не дай боже Коу стане президентом. Очевидно, що він закінчена мерзота. Ми сподіваємося на краще. Живемо на найбагатшій території земної кулі й всі сподіваємося на краще", – сказав Тихонов.

Зазначимо, вибори глави МОК відбудуться 20 березня у Греції. На місце президента організації претендують:

віцепрезидент Міжнародної спілки сучасного п’ятиборства (UIPM) Хуан Антоніо Самаранч-молодший;

глава World Athletics Себастьян Коу;

президент Міжнародної федерації лижних видів спорту та сноуборду (FIS) Йохан Еліаш;

президент Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) Давид Лапартьєн;

йорданський принц Фейзал Аль-Хуссейн;

президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе;

дворазова олімпійська чемпіонка з плавання Кірсті Ковентрі.

Раніше Станіслав Поздняков, який очолював Олімпійський комітет Росії, назвав Коу "найвідомішим русофобом" у світі спорту. До речі, у РФ зажадали від Коу повернути борг через перемогу на Олімпійських ярмах у Москві.