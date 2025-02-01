"Є і гроші, і влада": Росія на виборах президента МОК ставить на принца

Від нового лідера залежить і політика щодо російських спортсменів

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв хоче, щоб президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) став йорданський принц Фейсал ібн Хусейн. Нинішній президент організації німець Томас Бах є "ворогом Росії".

Відповідний коментар Васильєва наводить vseprosport.ru. Дмитро вважає, що у йорданського принца є гроші й влада, а тому він не залежить від зовнішніх факторів.

"Фейсал ібн Хусейн — найперспективніший і оптимальний кандидат на посаду голови МОК. По-перше, він принц. По-друге, він самодостатня людина. На нього не вийде впливати ззовні. Думаю, що він буде об’єктивним і реально відстоюватиме принципи олімпійського руху. Він вважає, що немає причин не повертати російських спортсменів в олімпійський рух. Я б дуже хотів, щоб саме Фейсал ібн Хусейн став наступним президентом МОК.

Він нейтральний, він стоїть між Заходом та Росією, що, звісно, вигідно для нашої країни. Йорданський принц неупереджений на відміну від інших кандидатів, а це дуже важливо у нинішній ситуації. У нього є і гроші, і влада, у нього все є. На нього нічим не вплинути. А інші кандидати лізуть і за владою, і за грошима, вони на сто відсотків залежать від зовнішніх факторів", — сказав Васильєв.

Зазначимо, Фейсал ібн Хусейн раніше заявляв, що немає причин застосовувати санкції до Росії, якщо вона дотримується Олімпійської хартії. До речі, МОК прийняв рішення про призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії у зв’язку з порушенням Олімпійської хартії. Річ у тому, що РФ включила до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, на місце президента МОК претендують:

віцепрезидент Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM) Хуан Антоніо Самаранч-молодший;

голова Міжнародної федерації легкої атлетики Себастьян Коу;

президент Міжнародної федерації лижних видів спорту та сноуборду (FIS) Йохан Еліаш;

президент Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) Давид Лапартьєн;

йорданський принц Фейзал Аль-Хуссейн;

президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе;

дворазова олімпійська чемпіонка з плавання Кірсті Ковентрі.

Вибори президента МОК відбудуться 20 березня. Найгіршим варіантом для Росії вважається обрання Коу, який виступає категорично проти участі росіян у міжнародних змаганнях з легкої атлетики.

Раніше МОК допустив росіян на Олімпійські ігри-2024, щоправда, з деякими обмеженнями. Додамо, що подібне рішення очікується і щодо Олімпійських ігор-2026.