"Законченная мразь": в России боятся британца, который может возглавить мировой спорт

Британец не дает покоя россиянам

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил главу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу. Британец выигрывал Олимпиаду в Москве в беге на 1500 метров, а теперь не пускает россиян на легкоатлетические соревнования и является кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующий комментарий Тихонова приводит "Р-Спорт". Александр называет победу Коу на выборах МОК худшим вариантом для России.

"Там все русофобы, за исключением Самаранча-младшего, он грамотный. Также есть надежда на Ватанабе, но политика Японии далека от дружбы с нами. Они приезжают, когда что-то нужно.

Не дай бог Коу станет президентом. Очевидно, что он законченная мразь. Мы надеемся на лучшее. Живем на самой богатой территории земного шара и все надеемся на лучшее", – сказал Тихонов.

Отметим, выборы главы МОК пройдут 20 марта в Греции. На место президента организации претендуют:

вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Хуан Антонио Самаранч-младший;

глава World Athletics Себастьян Коу;

президент Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш;

президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен;

иорданский принц Фейзал Аль-Хуссейн;

президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ;

двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

Ранее Станислав Поздняков, который возглавлял Олимпийский комитет России, назвал Коу "самым известным русофобом" в мире спорта. К слову, в РФ потребовали от Коу вернуть должок из-за победы на Олимпийских игах в Москве.