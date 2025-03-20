Дружина футболіста збірної України похвалилася пишними грудьми: чоловік зацінив (фото)

Подружжя мило поспілкувалося у Instagram

Дружина півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза продовжує радувати підписників у соцмережах гарячими образами. Цього разу дівчина блиснула своєю фігурою на відпочинку на Балі.

Відповідні фото Судакова опублікувала в Instagram. Георгій також зацінив знімки, прокоментувавши їх.

"Ще у відпустці?" — Написав Судаков.

"Тільки думками", — відповіла Ліза.

Ліза Судакова

Зазначимо, що Ліза та Георгій одружилися у лютому 2022 року. Пара виховує дочку Мілану (народилася 2022 року).

Родина Судакових

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Судаков відіграв у всіх шести поєдинках у ЛН, забивши гол та віддавши асист.

Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів та думкою штучного інтелекту щодо цього поєдинку. До речі, цей матч можна переглянути безплатно в Україні. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія.