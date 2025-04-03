Украинские призеры Паралимпиады отметились благородным поступком

Пловцы помогают защитникам Украины.

Украинские спортсмены Даниил Чуфаров и Андрей Трусов задонатили 400 000 грн военным, защищающим их родную Донецкую область от российских оккупантов. Оба удачно выступили на Паралимпийских играх в Париже, где стали мультимедалистами в плавании.

Об этом сообщает Львовский городской совет. По информации источника, атлеты родом из Донбасса, и после своих триумфальных выступлений они внесли важный вклад в поддержку украинских защитников.

"В проект "Оруженосцы" мы задонатили 400 000 гривен. Это стало возможным благодаря государственным призовым, которые мы одержали за победы на Паралимпийских играх в Париже. Мы рады присоединиться к сбору, ведь уверены: только вместе сможем добиться общей победы и закончить эту страшную войну", — сказали спортсмены.

Чуфаров на Паралимпиаде-2024 выиграл 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Трусов, в свою очередь, завоевал 2 золотые и 3 серебряные медали.

Ранее украинский пловец Ярослав Денисенко присоединился к масштабному сбору известного активиста Сергея Стерненко, чтобы помочь ВСУ. Для этого параатлет отдал свою золотую медаль в качестве приза за донат.