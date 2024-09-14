Чемпіон Паралімпіади пояснив успіх України на Іграх у Парижі

Національний комітет інваспорту зробив чудову роботу

Український спортсмен Віктор Дідух вважає, що у паралімпійській збірній України панує порядок та комплексний підхід до роботи на всіх рівнях. Через це країна має феноменальні показники за кількістю медалей.

"Телеграф" взяв інтерв’ю у новоспеченого чемпіона Парижа. Повний текст читайте у статті "Мені нічого не потрібно – лише теніс: як український паралімпієць із маленького села здолав спортивну машину Китаю та завоював золото".

"Треба, щоб більше людей у нас грали в настільний теніс і тоді буде успіх на міжнародній арені. А успіх України на цій Паралімпіаді (в медальному заліку Україна стала сьомою з поміж 79 країн, — Ред.) можна пов’язати з тим, що дуже потужно працює Національний комітет інваспорту. Там і тренери, і менеджери, і масажисти, лікарі, фінансування, організовані навчально-тренувальні збори. Тобто це повний комплекс, повна команда працює, тому є результат.

І це значить, що ми не програли війну. Значить що ми б’ємося і що ми виграємо", — заявив Дідух.

Як Дідух виграв "золото" у Парижі

Нагадаємо, збірна України здобула 82 нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі, посівши 7-ме загальнокомандне місце. Додамо, що медальний залік із величезним відривом виграв Китай. Дідух вперше у кар’єрі виграв індивідуальне "золото" на Паралімпіаді у Парижі.