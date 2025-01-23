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Український паралімпієць попався на допінгу

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Роман Бондаренко Новина оновлена 23 січня 2025, 17:28
Роман Бондаренко. Фото Getty Images

Спортсмен отримав тривалу дискваліфікацію

Українського паралімпійця, плавця Романа Бондаренка дискваліфіковано на три роки за порушення антидопінгових правил. До речі, збірна України виграла 82 медалі на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Про дискваліфікацію Бондаренка повідомляє пресслужба Міжнародного Паралімпійського комітету (МПК) на своєму офіційному сайті. Спортсмен здав позитивну допінг-пробу на Іграх-2024.

За інформацією джерела, у пробі Романа виявили сліди метамфетаміну та амфетаміну, які включені до списку заборонених речовин Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).

6 вересня 2024 року 39-річного Бондаренка тимчасово усунули від змагань, а тепер дискваліфікували до 5 вересня 2027 року. На Іграх у Парижі Роман виступав у трьох фіналах у класі S2 (значні порушення рухових функцій), але медалей він не виграв. Усі результати спортсмена на Паралімпіаді-2024 анульовані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські паралімпійці заробили понад 8 млн доларів призових на Іграх у Парижі. Плавець Андрій Трусов став лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024.

Теги:
#Плавання #Паралімпіада-2024