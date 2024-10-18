У Росії хочуть провести альтернативні Паралімпійські ігри: "спортсменів" наберуть із поранених окупантів

У мережі висміяли ідею колишнього російського міністра

Голова комітету Держдуми РФ зі спорту Олег Матицин заявив, що у Росії можуть пройти так звані "Ігри СВО". Колишній російський міністр славиться своїми дивними заявами.

Відповідний коментар Матицина наводить Р-Спорт. За його словами, губернатори підтримують проведення змагань, на яких виступатимуть "учасники СВО".

"Роль, яку відіграє паралімпійський рух, яку зараз грають учасники СВО, її важко переоцінити. Звичайно, будь-який рух розвивається через проєкти, і зараз багато нових проєктів.

Виникла ідея проведення ігор учасників СВО, зараз цей рух активно підтримується на рівні губернаторів. Вони теж розуміють, що це потужна частина не тільки для змагань і повернення бійців у життя, а й виховання людей, які живуть в умовах мирної праці.

Наразі суспільство має бути консолідоване”, – сказав Матицин.

У мережі лише посміялися з ідеї Матицина.

Нагадаємо, півзахисник "Ростова" та збірної Росії Данило Глєбов звинуватив збірну Пакистану в неповазі до Росії. Пакистан на рівні уряду відмовився грати з Росією у жовтні 2024 року, через що збірна РФ провела тренування з дітьми.