На Іграх спалахнув гендерний скандал

На Олімпійських іграх у Парижі пролунав гучний скандал у боксі. Нібито на Іграх "боксер-трансгендер" Іман Хеліф з Алжиру виступила в жіночому турнірі і в першому ж бою побила італійку Анджелу Каріні. Та зі сльозами на очах зізналася, що у житті не отримувала таких сильних ударів.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив на захист Хеліф та іншої спортсменки Лінь Юйтін. Річ у тому, що в мережі на Іман посипалися звинувачення у тому, що вона чоловік і не має права виступати на жіночому турнірі.

"Ми помітили оманливу інформацію про двох спортсменок, які змагаються на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Дві спортсменки протягом багатьох років беруть участь у міжнародних змаганнях з боксу в жіночій категорії, включаючи Олімпійські ігри в Токіо 2020, чемпіонати світу IBA та санкціоновані IBA турніри.

Ці дві спортсменки стали жертвами раптового та свавільного рішення IBA. Ближче до кінця чемпіонату світу IBA у 2023 році вони раптово були дискваліфіковані без належної процедури.

Згідно з протоколом IBA, доступним на їхньому вебсайті, це рішення спочатку було прийнято виключно генеральним секретарем і генеральним директором IBA", — йдеться у повідомленні МОК.

Усі звинувачення проти Іман будуються на рішенні проросійської організації IBA (Міжнародна асоціація боксу). IBA на чемпіонаті світу-2023 дискваліфікувала спортсменку перед фіналом, заявивши, що вона не змогла "пройти тест на відповідність статі". Рішення про дискваліфікацію алжирки приймав особисто друг Путіна глава IBA Умар Кремльов, який заявив, що в алжирки виявили хромосоми XY. Щоправда, деталі цього "дослідження" не було опубліковано. До речі, МОК не визнає IBA через корупцію та вплив РФ.

Нагадаємо, Кремльов за рахунок російських грошей та впливу залишився біля керма IBA. Друг Путіна повернув російських боксерів на міжнародні змагання під прапором РФ і без жодних обмежень. Крім того, IBA забороняла українську символіку, через що збірна України бойкотувала турнір. МОК заборонив IBA проводити відбір на Олімпіаду в Парижі, а сам бокс може втратити статус олімпійського виду спорту.

Довідка: Іман Хеліф — віцечемпіонка світу-2022, переможниця чемпіонату Африки-2022 та Арабських ігор-2023, учасниця Ігор у Токіо (чвертьфінал).