Зникли активи на 1,3 мільярда гривень: в УАФ проводять аудит за вісім років

Підбито попередні підсумки аудиту за 2015-2023 роки.

Українська асоціація футболу оприлюднила попередні результати перевірки її діяльності за 2015 – 2023 роки. На даному етапі виявлено відтік активів організації у розмірі 1 млрд. 342 млн. 900 тис. грн.

Перевірку здійснює незалежна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Основні збитки спричинені операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов’язаними із завищенням вартості придбаних товарів, робіт, послуг.

Наведені дані є попередніми та підлягають остаточному затвердженню. Фінальні результати перевірки будуть оприлюднені після завершення аналізу.

У січні 2024 року, одразу після обрання на посаду президента організації, Андрій Шевченко ініціював всебічний аудит діяльності УАФ. Наразі стали відомі його перші результати. Фінальний документ буде готовий упродовж трьох місяців.

Раніше новий президент УАФ Андрій Шевченко визнав фінансові проблеми в УАФ. Також футбольна асоціація змушена була позичати гроші на березневий збір національної команди та підготовку до вирішальних матчів відбірного турніру Євро-2024.