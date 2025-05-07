Безумство в Мілані: "Інтер" у матчі з 7 голами вибив "Барселону" з Ліги чемпіонів і зіграє у фіналі (відео)

Божевільна гра відбулася в Італії

У вівторок, 6 травня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 відбувся другий півфінальний матч між італійським "Інтером" та іспанською "Барселоною". У першій грі команди зіграли внічию, потішивши вболівальників шістьма голами.

Зустріч, що проходила у Мілані (Італія) на стадіоні "Сан Сіро", завершилася з рахунком 4:3 на користь "Інтера". Про це повідомляє "Телеграф".

Команди провели два різні тайми. У першому "Інтер" двічі вразив ворота іспанців — відзначилися Лаутаро Мартінес та Хакан Чалханоглу (пенальті). Зрозуміло, каталонці вийшли на другий тайм відіграватися і їм це вдалося. За "Барселону" забивали Ерік Гарсія та Дані Ольмо. Під завісу поєдинку Синьо-гранатові забили ще — Рафінья з другої спроби добив м’яч у ворота господарів. Неймовірно, але Нерадзуррі зуміли зрівняти рахунок у компенсований час зусиллями Франческо Ачербі. Крапку в грі в першому овертаймі поставив Давіде Фраттезі!

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів зіграє "Інтер". Другий фіналіст визначиться 7 травня у матчі ПСЖ — "Арсенал".

Повний відеоогляд матчу "Інтер" — "Барселона" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Барселона" посіла друге місце на етапі ліги. У 1/8 фіналу Блаугранас вибили "Бенфіку", а потім впоралися з "Боруссією" Д. "Інтер" своєю чергою став четвертим на етапі ліги. Потім італійці пройшли "Феєнорд" та "Баварію".