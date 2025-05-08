Суркіса-молодшого покарали за бійку під час матчу "Шахтар" — "Динамо" (відео)

Українська футбольна влада винесла вердикт щодо скандальної гри в юнацькій лізі

У четвер, 8 травня, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації Футболу (КДК УАФ) ухвалив низку рішень щодо скандальної гри 26-го туру чемпіонату України U-19 "Шахтар" — "Динамо" (0:1). Поєдинок завершився масовою бійкою.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Обидва клуби отримали штраф на 50 тисяч гривень за неспортивну, недисципліновану поведінку футболістів під час та після матчу, а також за провокаційні дії гравців та офіційних осіб, які призвели до виникнення конфронтації на полі.

Крім того, 3-матчеву дискваліфікацію отримали Гірники Дієго Арройо, Ростислав Баглай, Олександр Ющенко, Микита Калюжний та Олександр Башмарін (всім одна гра умовно з випробувальним терміном на 1 рік). Також 3-матчевий бан отримали "динамівці" Владислав Герич (дві гри умовно з випробувальним терміном на 1 рік), Даніель Дехтяр та В’ячеслав Суркіс, син Григорія Суркіса. Додамо, що Суркіса-молодшого покарано за використання образливих, непристойних слів.

Крім того, головного тренера "Шахтаря" U-19 Олексія Бєліка відсторонено від участі у змаганнях на 3 матчі за використання образливих, непристойних слів. Тренер "Шахтаря" U-19 з фізичної підготовки Павло Онопрієнко отримав 3-матчевий бан за застосування фізичної сили до футболіста команди суперника.

Масова бійка сталася на 90+5 хвилині гри

До завершення сезону чемпіонату України U-19 залишилося 3 тури, у першості лідирує "Динамо", яке випереджає "Шахтар" на 4 очки. Нагадаємо, у матчі дорослих команд Біло-Сині вирвали нічию у грі з 4 голами.