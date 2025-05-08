Суркиса-младшего наказали за драку во время матча "Шахтер" - "Динамо" (видео)

Украинские футбольные власти вынесли вердикт по скандальной игре в юношеской лиге

В четверг, 8 мая, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации Футбола (КДК УАФ) принял ряд решений касательно скандальной игры 26-го тура чемпионата Украины U-19 "Шахтер" — "Динамо" (0:1). Поединок завершился массовой дракой.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Оба клуба получили штраф на 50 тысяч гривен за неспортивное, недисциплинированное поведение футболистов во время и после матча, а также за провокационные действия игроков и официальных лиц, которые привели к возникновению конфронтации на поле.

Кроме того, 3-матчевую дисквалификацию получили Горняки Диего Арройо, Ростислав Баглай, Александр Ющенко, Никита Калюжный и Александр Башмарин (всем одна игра условно с испытательным сроком на 1 год). Также 3-матчевый бан получили "динамовцы" Владислав Герич (две игры условно с испытательным сроком на 1 год), Даниэль Дехтяр и Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса. Добавим, что Суркис-младший наказан за использование обидных, непристойных слов.

Кроме того, главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик отстранен от участия в соревнованиях на 3 матча за использование обидных, непристойных слов. Тренер "Шахтера" U-19 по физической подготовке Павел Оноприенко получил 3-матчевый бан за применение физической силы к футболисту команды соперника.

Массовая драка произошла на 90+5 минуте игры

До завершения сезона чемпионата Украины U-19 осталось 3 тура, в первенстве лидирует "Динамо", которое опережает "Шахтер" на 4 очка. Напомним, в матче взрослых команд Бело-синие вырвали ничью в игре с 4 голами.