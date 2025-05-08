У Першій лізі футболіст забив феноменальний гол у стилі Мессі (відео)

Український футболіст забив чудовий сологол

У четвер, 8 травня, у Першій лізі України сезону 2024/25 було зіграно матч у групі на вибуття "Діназ" — "Нива" (Тернопіль). Зустріч, що відбувалася у Демидові (Київська область) на стадіоні "Діназ", завершилася з рахунком 1:1.

Примітно, що обидва взяття воріт у поєдинку оформили футболісти "Діназа". Про це повідомляє "Телеграф".

Вже на 8-й хвилині поєдинку воротар "Діназа" Тіт Чернецький оформив автогол. Господарі відігралися лише у другій половині. На 68-й хвилині Данило Кириченко отримав м’яч поблизу центрального кола. Півзахисник обіграв кількох футболістів гостей, оформивши чудовий сологол у стилі легенди футболу Ліонеля Мессі.

Відео гола Кириченко дивитись з 1:26:50

Зустріч завершилась із рахунком 1:1. Додамо, що "Діназ" продовжує перебувати у зоні вильоту на передостанньому, 16-му місці. "Нива" — десята.

Нагадаємо, у матчі Першої ліги України "Діназ" — "Поділля" гравець гостей замість м’яча вдарив по голові футболіста господарів Івана Михайленка, після чого той знепритомнів. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк оцінив дії гравців та лікаря у цьому епізоді.