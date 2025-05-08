В Первой лиге футболист забил феноменальный гол в стиле Месси (видео)

Украинский футболист забил прекрасный сологол

В четверг, 8 мая, в Первой лиге Украины сезона 2024/25 был сыгран матч в группе на выбывание "Диназ" — "Нива" (Тернополь). Встреча, проходившая в Демидове (Киевская область) на стадионе "Диназ", завершилась со счетом 1:1.

Примечательно, что оба взятия ворот в поединке оформили футболисты "Диназа". Об этом сообщает "Телеграф".

Уже на 8-й минуте поединка вратарь "Диназа" Тит Чернецкий оформил автогол. Хозяева отыгрались только во второй половине. На 68-й минуте Даниил Кириченко получил мяч в близи центрального круга. Полузащитник обыграл нескольких футболистов гостей, оформив прекрасный сологол в стиле легенды футбола Лионеля Месси.

Видео гола Кириченко смотреть с 1:26:50

Встреча завершилась со счетом 1:1. Добавим, что "Диназ" продолжает находиться в зоне вылета на предпоследнем, 16-м месте. "Нива" — десятая.

Напомним, в матче Первой лиги Украины "Диназ" — "Подолье" игрок гостей вместо мяча ударил по голове футболиста хозяев Ивана Михайленко, после чего тот потерял сознание. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил действия игроков и врача в этом эпизоде.