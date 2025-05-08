"Щоб жити спокійно та щасливо": відома тенісистка пояснила, чому відмовилася від Росії

Спортсменка не шкодує про ухвалене рішення

15-та ракетка світу Дар’я Касаткіна прокоментувала свій перехід під прапор Австралії. За її словами, вона зважилася на зміну громадянства, щоб жити спокійно та щасливо.

Відповідний коментар Касаткіної наводить First & Red. Касаткіна виступила проти війни в Україні, через що в неї почалися проблеми на батьківщині.

"Як я кажу, в сьогоднішніх реаліях, у моїй ситуації, мені потрібно було щось вигадувати, мені потрібно було щось думати, щоб жити спокійно і щасливо. Так, як я хочу жити. І, як я сказала, Австралія входить до тих країн, де я можу почуватися вільно і щасливо.

Так склалося, що мій менеджер мене почув, попрацював у цьому напрямку та зробив мені ось такий, я б сказала, подарунок", — заявила Дар’я.

Дар’я — одна з небагатьох російських спортсменів, яка відкрито виступила проти війни в Україні. Після зміни громадянства в Росії почалося цькування тенісистки. Наприклад, депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов порівняв рішення Касаткіної про зміну громадянства із проституцією, а також побажав їй стрибати з кенгуру.