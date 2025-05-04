Олімпійську чемпіонку порівнюють із Мікі Маусом, але вона цьому не рада (відео)
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Спортсменка вважає, що її висміюють
Нідерландська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Парижа у змішаній естафеті 4x400 метрів Фемке Бол публічно заявила, що їй не до вподоби порівняння з діснеївським персонажем Мікі Маусом. До речі, Фемке є рекордсменкою в бігу на 400 метрів у приміщенні.
Відповідний коментар Бол наводить ad.nl. Фемке не вважає це компліментом.
"Мені не сподобалося (порівняння з Мікі Маусом). Я була дуже рада тому, що швидко пробігла, і це здавалося набагато важливіше. Почасти відчувала, що мене висміюють.
Знаю, для людей це виглядає кумедно, але це зрештою зовсім не комплімент. Я розумію, що маю високий голос, особливо після забігів.
Якось я прийшла до їдальні, і хтось сказав мені: "Ти стала популярною, тепер у тебе, напевно, багато підписників". Але це не найкращий спосіб прославитися. І я не можу нічого з цим вдіяти”, – розповіла Бол.
Нагадаємо, після одного із забігів Фемке дала інтерв’ю, яке завірусилося в Інтернеті. У мережі відразу почали порівнювати голос легкоатлетки й Мікі Мауса.
Додамо, що на Олімпіаді-2024 Фемке зробила грандіозний камбек, який увійде до історії спорту. Бол, прийнявши естафету 4-ю, виграла фінальний забіг!
Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" вдесяте поспіль. Це сталося на турнірі у Шанхаї (Китай).