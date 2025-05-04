"Засцяли": у Росії образилися на норвежців

Норвезькі спортсмени не лише підтримують Україну, а й виступають проти агресорів у світовому спорті

Російський коментатор та пропагандист Дмитро Губернієв відреагував на слова норвезьких лижників. Напередодні п’ятиразовий олімпійський чемпіон Йоганнес Клебо та його колеги заявили, що не хочуть бачити росіян на міжнародних стартах, поки в Україні триває війна.

Відповідний коментар Губернієва наводить "Матч ТВ". За словами Дмитра, норвежці не хочуть бачити росіян у якості суперників з іншої причини — нібито представники РФ відбиратимуть медалі у них.

"У них просто синдром Гашека. Який сенс висловлюватися — вирішувати будуть не вони. Вони знають, що ми в будь-якому випадку повертаємося, процес не зупинити.

Вони засцяли, що ми в них будемо забирати призові гроші та призові місця. Тим більше знають, що скоро я очолю лижну федерацію, і тоді взагалі полетять клаптики по закутках, у норвежців взагалі не буде жодного шансу", — заявив Губернієв.

Нагадаємо, у будинок найкращого російського лижника Олександра Большунова потрапив снаряд. Зазначимо, Большунов відвідав так званий "мітинг Путіна" у березні 2022 року, підтримавши повномасштабне вторгнення РФ в Україну. До речі, ведучим цього "шабашу" був Дмитро Губернієв.