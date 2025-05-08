Побєдобєсіє у РФ знаходиться в самому розпалі

Відомий російський футболіст Юрій Жирков заявив, що головним переможцем у Другій світовій війні був Радянський Союз. При цьому колишній півзахисник "Челсі" та збірної РФ забув, що саме Радянський Союз на пару з гітлерівською Німеччиною розпалив вогонь Другої світової війни в Європі.

Відповідний коментар Жиркова наводить "Матч ТВ". Також Юрій заявив, що його дратує те, що балтійські країни "зносять пам’ятники".

— Як ви ставитеся до того, коли хтось, як Дональд Трамп, каже, що насправді Другу світову війну виграли США, а не СРСР?

— Це те саме, як деякі країни переписують історію Великої Вітчизняної війни. Хоча всі люди знають, що Велику Вітчизняну війну виграв радянський солдат. Звісно, не без допомоги Америки, союзників. Але головний переможець – це Радянський Союз.

— Вам дивно бачити, як історія переписується?

— Ось я не розумію, як на це реагувати. Дратуєшся, звичайно, коли світові лідери таке кажуть. А такі країни, як Естонія, Литва та Латвія, зносять у себе пам’ятники. Це дуже дратує, — сказав Жирков.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зробили набагато більше, ніж інші країни для перемоги у Другій світовій війні. За його словами, вони виграли дві війни. Після цього заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв влаштував істерику.