Названо країни, які підтримують повернення Росії у світовий футбол

Також відомий список асоціацій, хто рішуче проти

У Міжнародній федерації футболу (ФІФА) низка країн виступають за повернення Росії у футбольну родину. Особливо активно підтримують РФ країни Південної Америки.

Про це повідомляє Sport24.ru з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Повідомляється, що на останньому Конгресі ФІФА, який пройшов 15 травня в Асунсьйоні (Парагвай), тема повернення російських збірних і клубів на міжнародні турніри офіційно не знімалася, проте в кулуарах ведуться певні розмови про це.

У ФІФА триває активна дискусія щодо повернення РФ. Цю ініціативу підтримують південноамериканські країни. Рішуче проти виступають Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія, Данія, Польща, Україна, Естонія, Латвія, Литва та Японія.

"Ці федерації вважають, що повернення Росії зараз буде поспішним і неправильним. Вони будуть просувати цю позицію до кінця", — сказало одне із джерел.

Нагадаємо, ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні у РФ заявили, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026 лише після запрошення президента США Дональда Трампа.