Молодша за Реброва на 15 років і довго приховувала їхній роман: як виглядає дружина та діти легенди "Динамо"

Легендарний футболіст був у шлюбі двічі

Відомий футболіст та тренер збірної України Сергій Ребров, дружина якого повідомила про поповнення у сім’ї, відзначає сьогодні 51-й день народження. Вже дев’ять років він щасливий у шлюбі з Анною Ребровою, яка подарувала йому двох синів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина та діти легенди українського футболу. Ми дізналися деякі подробиці їхнього особистого життя.

Що відомо про особисте життя Сергія Реброва

Український футболіст, тренер і з 2024 року – віцепрезидент Української асоціації футболу Сергій Ребров був в офіційному шлюбі двічі. Першою його обраницею стала Людмила, з якою він одружився у 24 роки.

Сергій Ребров із першою дружиною Людмилою, Фото: glavred.info

Перша дружина Реброва розповідала, що познайомилися вони у спільній компанії друзів і закохалися один в одного з першого погляду. У пари не було періоду залицянь, бо невдовзі вони почали жити разом. У 1999 році у Реброва народився син Дмитро.

Дмитро Ребров – старший син Сергія Реброва, Фото: fanday.net

Сім’я деякий час жила в Лондоні, оскільки Сергій підписав контракт з англійським "Тоттенхемом", проте їхнє щастя не було безхмарним. У 2000-х роках Реброву приписували роман зі зрадницею Ані Лорак, але їхні стосунки незабаром завершився, оскільки співачка не хотіла бути у ролі коханки.

Футболіст залишився із дружиною Людмилою, але їхній шлюб тривав до 2013 року. Жінка остаточно переїхала із сином до Лондона, де Дмитро почав навчатися у коледжі та захоплюватися футболом. А у жовтні 2013 року Реброва вже помітили у компанії нової пасії.

Перша дружина Сергія Реброва, Фото: glavred.info

Як виглядає дружина та діти Сергія Реброва

У 2016 році легенда українського футболу одружився вдруге. Його кохану звуть Анна. Познайомилася пара в романтичній обстановці — на березі Дніпра під час відпочинку. Про це розповіла сама Анна на своєму Youtube-каналі.

У 2016 році Ребров одружився вдруге, Фото: tribuna.com

Між нею та футболістом одразу виникла "хімія", хоча, як стверджує дівчина, під час першої зустрічі вона не впізнала у Сергії форварда збірної України з футболу.

Як виглядає дружина та діти Сергія Реброва

"Я не одразу дізналася, що він – легенда українського футболу. Мені здається, що познайомилися ми не просто так. Десь за місяць чи за два до нашої зустрічі я їхала в автобусі з університету та надіслала Всесвіту запит, що я так хочу кохати та бути коханою", — зізналася дружина Реброва.

Сергій Ребров разом із Анною вже 9 років

Близько трьох років пара ретельно приховувала свій роман, потім дівчина все частіше почала з’являтися у ложі на матчах "Динамо" та супроводжувати Реброва на різних заходах. Пізніше стало відомо, що вони офіційно стали чоловіком та дружиною.

Дружина Реброва молодша за нього на 15 років

Відомо, що Анна за професією психолог, але зараз більше займається блогерством, зокрема веде свої соціальні мережі та канал на Youtube, де розповідає про своє життя, а також бере інтерв’ю у дружин футболістів та самих спортсменів.

Як виглядає дружина Сергія Реброва

У 2016 році Анна народила легендарному футболісту сина Олександра, а за два роки — сина Микиту. Зараз родина живе в Іспанії. Анна ділиться моментами свого життя в Instagram та робить публікації українською мовою, а також підтримує Україну на футбольних матчах.

Анна Реброва разом із дітьми

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Юзіка із "Квартал 95". Жінка не є публічною та народила трьох дітей.