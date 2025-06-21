"Видала базу": українська гімнастка підіграла російській пропаганді

Спортсменка фактично почала говорити наративами Кремля

Колишня художня гімнастка збірної України Влада Нікольченко своїми заявами потрапила у мовний скандал. Напередодні спортсменка заявила, що не відмовиться від російської мови, адже розмовляє нею все життя.

Слова українки швидко підхопили російські пропагандисти, адже Нікольченко фактично почала говорити наративами Кремля. Про це повідомляє "Телеграф".

У російському сегменті Інтернету можна побачити масу новин про українку. Наприклад, російське спортивне видання "Чемпіонат" написало, що Влада "видала базу". Інші пропагандисти наголошували на тому, що російськомовну спортсменку нібито ображають і готові "спалити" через мову, якою вона спілкується. Також росЗМІ вигадали, що Влада нібито зреклася української мови.

Заяви Нікольченко про мови

Нагадаємо, Нікольченко потрапила у мовний скандал після того, як публічно відповіла українці Катерині Мотрич, яка втратила чоловіка на війні. Мотрич під час похорону чоловіка звернулася до українців, щоб ті "вбили в собі все російське". Після цього українська гімнастка Марія Височанська назвала Нікольченко "сміттям".