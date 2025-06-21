Молдова звинуватила спортивну Федерацію у змові з Росією та не пустила росіян на Євро

Офіційний Кишинів не дозволив росіянам брати участь на турнірі з кікбоксингу з прапором та гімном

Міністерство освіти, культури та досліджень Республіки Молдова заборонило російським та білоруським спортсменам брати участь на чемпіонаті Європи з кікбоксингу за 2 дні до початку турніру. Річ у тому, що представники країн-агресорів хотіли виступити на змаганнях під своїм прапором та гімном.

Федерація кікбоксингу Росії (ФКР) звинуватила Молдову у русофобії. Про це повідомляє sport24.ru.

Молдовська влада своєю чергою звинуватила Всесвітню федерацію кікбоксингу (WKF) та її президента Фрідріха Ексенбергера у змові з Росією. У березні 2025 року організація підписала угоду про співпрацю з ФКР, яка передбачає присутність команди на міжнародних стартах під прапором та гімном РФ.

"WKF звинувачується в тому, що вона сприяла участі російських спортсменів, попри міжнародні санкції, підписавши в березні 2025 року угоду про співпрацю з ФКР, яка передбачає присутність команди під прапором та гімном РФ.

Міністерство освіти й культури підтверджує відданість Республіки Молдова цінностям демократії, миру та європейської інтеграції, у тому числі в галузі спорту, та закликає до пильності та відповідальності щодо будь-якої ініціативи, яка може вплинути на імідж та безпеку держави”, — йдеться у повідомленні.

У Росії назвали цю заяву "клятвою вірності русофобській частині Західної Європи". ЧЄ-2025 з кікбоксингу пройде з 22 по 29 червня у Кишиневі.

Раніше колишня художня гімнастка збірної України Влада Нікольченко заявила, що не відмовиться від російської мови, адже розмовляла нею все життя. Напередодні спортсменка опинилася в епіцентрі мовного скандалу.