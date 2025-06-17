Путін під виглядом нового виду спорту наказав готувати першокласників до війни

У РФ діти почнуть вивчати дрони з 7 років

Президент Росії Володимир Путін, який зібрався мирити Ізраїль та Іран, доручив міністерству спорту РФ проводити чемпіонати з пілотування дронів для дітей. Готуватимуть юних дроноводів із семи років.

Про це йдеться у відповідних дорученнях президента РФ. Путін доручив забезпечити можливість присвоєння спортивних звань та розрядів з гонок дронів, при цьому вік учасників планують знизити до 7 років. Глава Кремля доручив:

а) подати пропозиції щодо зниження мінімального віку учасників спортивних змагань з гонок дронів з 10 до 7 років;

б) забезпечити можливість присвоєння спортивних звань та спортивних розрядів з виду спорту "перегони дронів (безпілотних повітряних суден)", – йдеться у переліку.

Всеросійський чемпіонат пілотування дронів для дітей віком від семи років у Росії планують проводити з 2026 року.

У мережі розуміють, що це нововведення робиться виключно задля підготовки дітей до війни. Один із користувачів іронізує, що у РФ діти зможуть взяти участь у нових видах спорту: дроновий біатлон, спортивне скидання боєприпасу чи подолання мінного поля на мотоциклі.

Раніше повідомлялося, що 20-кратний чемпіон світу, багаторазовий чемпіон і володар Кубка Росії з мотоперегонів на льоду Микола Красніков розбився на смерть у ДТП. Микола на "Лада Гранта" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівками "Газель" та "Сітрак".