Українські гімнастки влаштували публічну суперечку через мову (відео)

Українські грації не зійшлися на думці

В українському спорті знову спалахнув мовний скандал. Напередодні колишній футболіст Євген Селезньов влаштував суперечку з юним блогером, який зробив йому зауваження через російську мову.

Скандальна українська гімнастка Влада Нікольченко у сторіс на своїй сторінці в Instagram висловилася проти "насильницького переходу на українську мову".

"Знаєте, я могла б промовчати, але все ж висловлюсь. Зараз у мене хтось кине помідорами, яйцями, відпишеться. Будь ласка, зробіть це вже. Але я просто не розумію людей, які стільки років роздмухують оцей мовний скандал. Типу, ті, хто розмовляє російською — це взагалі не люди. Їх треба вигнати з країни й позбавити громадянства.

Звісно, у нас свобода слова, кожен говорить так, як вважає за потрібне. Але, відверто кажучи, мене це вже з*****о. Я дуже добре розмовляю українською мовою — так, як і російською. Так, я з Харкова, я вивчила українську, коли почалася війна. І я була у стосунках, де в побуті говорила українською. І мені взагалі пофіг, якою мовою спілкуватися. Але справа не в цьому.

Проблема в тому, що оцим насильницьким "переходимо на українську мову, та ви взагалі…", розпалюванням конфлікту — ви самі відбиваєте людям бажання переходити на будь-яку мову. Ви це розумієте? Це просто жах якийсь, чесно. Мене сьогодні це дуже вибісило. Не будемо тикати пальцями, але це вже не вперше. Я відписалась від людини — і мені стало легше.

Я висловилась. Зараз, звісно, поллється хейт", – сказала Нікольченко.

На сторіс Влади відреагувала її колега Марія Височанська, яка докорінно не згодна з Нікольченко. Крім того, Влада у своїй сторіс використала цитату українки Катерини Мотрич, яка втратила чоловіка на війні. Також Марія показала скриншот листування з Нікольченко.

"Я не хотіла порушувати цю тему публічно, але обставини того вимагають. Це цитата жінки, яка поховала чоловіка.

А ось реакція людини на цей пост. Як вам така реакція?

Тому позбавляйтеся не тільки російського, а й такого сміття, не побоюся цього слова, у своєму інфопросторі.

Свою нікому не потрібну позицію варто тримати при собі та точно не транслювати на аудиторію, якщо ти вже знову в Україні", — сказала Височанська.

Нагадаємо, Нікольченко завершила кар’єру після міжнародного скандалу. У соцмережах спортсменка збірної України написала, що ненавидить поляків та Польщу. Пост вона опублікувала, коли перебувала в аеропорту Варшави. Гімнастка після цього вибачилася, пославшись на психологічний зрив. Додамо, що Височанська також завершила кар’єру.