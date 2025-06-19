Зірка українського спорту похвалилася ідеальною фігурою у бікіні (фото)

Дівчина також розповіла, як спорт та генетика допомогли їй перевтілитися

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку, розповіла, як їй удалося полюбити себе. Напередодні спортсменка здала позитивну допінг-пробу.

Відповідний пост Марина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Бех-Романчук прикріпила до публікації кілька гарячих фото, зроблених на САП-борді у червоному бікіні.

Марина Бех-Романчук у червоному бікіні

"Я часто чула у свою адресу слова про те що я багато проводжу часу в залі й качаюсь там (особливо говорили це про руки)

Але насправді я ніколи не працювала над руками, вся моя робота завжди йшла на ноги й на специфіку мого виду!

У дитинстві я була дуже худа і з широкими плечима, до речі це викликало чималі у мене комплекси в дитинстві. Лише згодом коли я потрапила у спорт і вийшла на професійний рівень все змінилось)

Плюс я дорослішала і мої параметри почали виглядати зовсім по іншому!

Я завдячую своєму вигляду генетиці яку я отримала від батька та спорту в якому я провела 20 років.

Саме це відточило мій зовнішній вигляд та те як я зараз виглядаю.

Повірте, комплексів було достатньо колись, і я також багато працювала над тим, щоб полюбити себе і свій зовнішній вигляд.

І я точно знаю що наша фігура відточується як на тренуваннях, так і під час того що ми їмо та пʼємо", — написала спортсменка.

Нагадаємо, Марина не виступала після Олімпіади-2024 у Парижі, де українка не зуміла вийти у фінал. Під час перерви у кар’єрі Бех-Романчук активно веде свій блог в Instagram, де за її життям стежать близько 500 тисяч людей.